Diosdado Cabello se pronuncia sobre la reapertura de la Embajada de EEUU en Venezuela: sepa qué dijo

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, indicó que la reapertura de las embajadas del país y Estados Unidos (EEUU), tiene el objetivo de proteger a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos”, afirmó durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja.

Asimismo, calificó como “gran campaña” la alerta de seguridad emitida por EEUU contra Venezuela.

"Desde Estados Unidos siguen diciendo que aquí en Venezuela hay colectivos montando alcabalas, aquí no hay colectivos montando alcabalas. ¿Situación de inseguridad aquí en Venezuela? Quisieran en Estados Unidos pasar cinco días sin un asesinato en sus calles, y aquí los hemos pasado. Cuando uno observa estos comportamientos sabe que hay una gran campaña, por eso digo calma y cordura", expresó Cabello.

Programa especial para los niños

Con el objetivo de explicarle a los niños lo sucedido el pasado 3 de enero, el Ministerio para la Educación creó un programa especial para que entiendan la situación.

“Porque es probable que un niño del estado Táchira no haya escuchado lo que ocurrió en Venezuela, pero los niños de Caracas, de La Guaira, de Miranda sí lo escucharon, sí sintieron lo que ocurrió en nuestro país, y a ellos hay que explicarles lo que ocurrió, por qué lo hicieron, las consecuencias y sobre todo la firme decisión de que nosotros tenemos que seguir avanzando en Revolución con Bolívar como el norte nuestro”, detalló.

"Es una cosa que nosotros debemos superar con nuestros niños”, concluyó Cabello.