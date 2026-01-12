Cabello niega la instalación de alcabalas por parte de colectivos

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, negó la instalación de alcabalas por parte de colectivos, tal y como se divulgó a través de redes sociales.

"Desde Estados Unidos siguen diciendo que aquí en Venezuela hay colectivos montando alcabalas, aquí no hay colectivos montando alcabalas. ¿Situación de inseguridad aquí en Venezuela? Quisieran en Estados Unidos pasar cinco días sin un asesinato en sus calles, y aquí los hemos pasado. Cuando uno observa esos comportamientos sabe que hay una gran campaña, por eso digo calma y cordura", dijo durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Sobre la venta de petróleo a Estados Unidos, argumentó que esta relación es histórica. "En algún momento se vendió un millón quinientos mil barriles, en 2005", detalló.

Respecto a las movilizaciones de calle para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, adelantó que seguirán las convocatorias. "Venezuela va a seguir movilizada, cuando aquí vemos que en Noruega hay una manifestación, allí está Venezuela, cuando vemos que en México hay una movilización, allí está Venezuela, cuando vemos que en Estados Unidos hay cientos de movilizaciones, ahí está Venezuela, que defiende su derecho a ser libre, su independencia, su soberanía, y que no haya más injerencia de los que se creen más poderosos".

Respecto a la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, agregó que se iniciaron los mecanismos. Una vez restablecida la sede diplomática, denunciarán lo acontecido en el pasado 3 de enero, luego de la acción de militares estadounidenses en suelo venezolano.

