Diosdado Cabello difunde video en RRSS: Que nadie se ponga a hacerle el juego al imperialismo

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, instó a los venezolanos a "que nadie se ponga a hacerle el juego al imperialismo".

A través de las redes sociales se difundió un video en el que Cabello, quien también es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), recordó la "campaña enorme que había para dividir a la Fuerza Armada".

Diosdado Cabello en Zoom

Durante una videoconferencia por vía Zoom, el ministro Cabello recordó la campaña que se hizo para dividir a las Fuerzas Armadas venezolanas con el fin de "dividir el movimiento revolucionario".

Asimismo, resalta que "es primera etapa fracasó", por lo que agrega que "secuestraron al presidente Nicolás Maduro y ahora vamos a una segunda etapa".

En este sentido advirtió que "nadie se ponga a hacerle juego al imperialismo, que nadie se ponga a creer cuentos de camino", reiteró.

En Venezuela hay un solo presidente

Adicionalmente, reiteró el vicepresidente del PSUV que "aquí la Fuerza Revolucionaria está más que garantizada y aquí hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moros".

Resalta Cabello que esto "no tiene ninguna discusión". "Así lo ha hecho saber Delcy Rodríguez, así lo hemos hecho saber todos nosotros".

