Delcy Rodríguez instala Consejo de Ministros como presidenta Encargada: ¿Quiénes participan?

Este domingo en horas de la noche, Delcy Rodríguez instaló el Salón de Consejo de Ministros 757, en su condición de Presidenta Encargada de Venezuela, tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido el día de ayer.

La reunión es privada y aún no surgen detalles del encuentro al momento de redactar esta nota.

Prensa Presidencial difundió la lista de los presentes:

Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz .

. General en Jefe Vladímir Padrino López, vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía y ministro para la Defensa.

Héctor Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Educación.

Mayor General Jorge Elieser Márquez Monsalve, ministro para la Energía Eléctrica.

Ricardo Menéndez, ministro para la Planificación.

Alfred Nazareth Ñáñez, ministro para la Comunicación e Información.

Gabriela Jiménez, ministra para Ciencia y Tecnología.

Vicealmirante Aníbal Coronado, ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Yván Gil, ministro para las Relaciones Exteriores.

Alex Saab, ministro de Industrias y Producción Nacional.

Anabel Pereira Fernández, ministra para la Economía y Finanzas.

Coromoto Godoy Calderón, ministra para el Comercio Exterior.

Capitán Julio León Heredia, ministro para la Agricultura Productiva y Tierras.

Leticia Gómez, ministra para el Turismo.

Teniente Coronel Luis Villegas, ministro para el Comercio Nacional.

Mayor General Carlos Leal Tellería, ministro para la Alimentación.

Ricardo Sánchez, ministro para la Educación Universitaria.

Mayor General Ramón Velásquez Araguayán, ministro para el Transporte.

Juan José Ramírez, ministro de Obras Públicas.

Magaly Gutiérrez Viña, ministra para la Salud.

Eduardo Piñate, ministro para el Proceso Social de Trabajo.

General de División Raúl Alfonso Paredes, ministro para Hábitat y Vivienda.

Ernesto Villegas Poljak, ministro para la Cultura.

Clara Vidal, ministra para los Pueblos Indígenas.

Yelitze Santaella, ministra para la Mujer y la Igualdad de Género.

Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario .

. Carlos Mast Yustiz, ministro de Atención de las Aguas.

Héctor Silva, ministro de Desarrollo Minero Ecológico.

Ángel Prado, ministro para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana.

Ricardo Molina, ministro para Ecosocialismo.

Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura.

Sergio Lotartaro, ministro para la Juventud.

Franklin Cardillo, ministro para el Deporte.

Magally Viña, ministra para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria.

