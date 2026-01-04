Rutaca Airlines reactiva operaciones nacionales e internacionales: así atienden los vuelos afectados

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea venezolana, Rutaca Airlines, anunció este domingo la reactivación de sus vuelos internacionales en todas sus rutas.

A través de su cuenta en Instagram, Rutaca difundió un comunicado dirigido a todos sus pasajeros, aliados comerciales y público en general.

Vuelos nacionales e internacionales en Rutaca

De acuerdo con el comunicado difundido por Rutaca Airlines, "a partir de mañana 05 de enero de 2026, se reanudan con total normalidad las operaciones en todas nuestras rutas internacionales".

Ya durante la noche del sábado, informaron que este domingo se reactivarían los vuelos dentro del territorio venezolano.

Respecto a los vuelos suspendidos que estaban pautados para el 03 de enero, serán reprogramados "sin costo adicional, sujetas as laa disponibilidad de asientos".

¿Qué pasará con los vuelos afectados?

En este sentido, así como lo indicó para los vuelos nacionales, los internacionales también podrán ser reprogramados sin costo adicional.

De acuerdo con la información proporcionada, los vuelos que se suspendieron el 03 de enero tienen horarios estimados para protección este domingo.

