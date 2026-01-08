Diosdado Cabello informa cifra de fallecidos durante el ataque de EEUU a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En la emisión número 557 de su programa Con el Mazo Dando, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofreció un balance sobre las consecuencias del ataque militar estadounidense ocurrido el pasado sábado 3 de enero de 2026.

Cabello confirmó que, hasta este miércoles, se contabilizan 100 personas fallecidas y un número similar de heridos, calificando la incursión como un "ataque bárbaro" contra la soberanía nacional.

Cabello denunció que los bombardeos no discriminaron objetivos, impactando directamente en zonas residenciales y hogares de familias venezolanas.

"Hay civiles entre las víctimas, personas que estaban en sus casas y fueron alcanzadas por las bombas", lamentó el dirigente.

Advirtió que en este tipo de conflictos la primera baja es la verdad, debido a las campañas que intentan minimizar la criminalidad del ataque.

Reiteró que el fondo de esta agresión es el intento de Washington por apoderarse del petróleo venezolano.

De igual manera, informó que, tras insistir en una fe de vida, lograron confirmar por "terceras personas" que ambos se encontraban vivos.

"Exigimos que nos los devuelvan vivos a su país", enfatizó, recordando que Maduro sigue siendo el Presidente Constitucional para el Estado venezolano.

Expresó un firme reconocimiento a la presidenta encargada por su temple y liderazgo al frente del país en estas horas críticas.

Siete días de duelo en Venezuela en honor a los fallecidos durante el ataque de EEUU

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, decretó el pasado martes siete días de Duelo Nacional en memoria de quienes perdieron la vida durante la incursión militar ejecutada por los Estados Unidos (EEUU) el pasado sábado.

La medida busca honrar a los efectivos que cayeron durante los bombardeos estratégicos en diversos puntos del país.

"He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres y hombres que ofrendaron su vida defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Para ellos nuestro reconocimiento", expresó Rodríguez durante su alocución.

