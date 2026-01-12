Tres miembros de una familia fueron excarcelados en la madrugada de este 12 de enero: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Tres miembros de una misma familia fueron excarcelados durante la madrugada de este 12 de enero, luego de permanecer casi año y medio detenidos. Se trata de Deisy Hugles, junto a sus padres Sonia González y Andrés Hugles.

La detención de esta familia estuvo relacionada con el arresto del militar estadounidense Wilber Joseph Castañeda, pareja de Deisy Hugles. Las autoridades venezolanas lo vincularon con un supuesto complot para atentar contra el presidente Nicolás Maduro.

Desde el inicio, los familiares de los detenidos denunciaron irregularidades y negaron cualquier participación en hechos conspirativos.

Quién es Wilber Joseph Castañeda

Según las autoridades venezolanas, Castañeda es un miembro activo de los Navy Seals, una unidad élite de la Armada de Estados Unidos, con experiencia en operaciones especiales.

Fue capturado el 1 de septiembre de 2024 durante un operativo de seguimiento, según informó en su momento el ministro oficialista Diosdado Cabello. Su detención fue presentada públicamente como un caso de seguridad nacional.

Durante el tiempo que permanecieron encarcelados, los familiares de Deisy Hugles ofrecieron múltiples testimonios sobre el impacto del caso. Aseguraron que la joven y sus padres fueron detenidos sin pruebas claras ni procesos judiciales transparentes.

La excarcelación de los tres familiares fue recibida con alivio por sus allegados, quienes destacaron que se trató de una detención prolongada e injusta.

Recordemos que estas liberaciones se dan en el marco del anuncio hecho la semana pasada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

