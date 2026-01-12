Relaciones Venezuela‑Italia: Roma nombrará embajador tras excarcelación de ciudadanos

Suscríbete a nuestros canales

Italia anunció un cambio significativo en sus relaciones diplomáticas con Venezuela, luego de la excarcelación de los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes estuvieron detenidos en Caracas desde finales de 2024.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, confirmó que Roma elevará la representación diplomática en Venezuela, pasando de un encargado de negocios a un embajador residente, lo que marca un nuevo rumbo en la cooperación bilateral, según informa el medio Albertonews.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su satisfacción por la liberación de Trentini y Burlò. Ambos podrán reunirse pronto con sus familias, tras meses de incertidumbre.

Tajani subrayó que Venezuela es un país clave para Italia, tanto por la histórica presencia de la comunidad italo‑venezolana como por los intereses económicos en la región.

Tras su liberación, Trentini y Burlò permanecen en la Embajada de Italia en Caracas antes de iniciar su viaje de regreso a su país italiano.

El ministro confirmó que su traslado se efectuará entre la noche del lunes y el martes, asegurando que ambos ciudadanos están en buen estado de salud. Este paso cierra un capítulo delicado en la relación bilateral y refuerza la confianza en los canales diplomáticos.

Las autoridades italianas reiteran su compromiso de apoyar la paz, la libertad y la democracia en Venezuela.

