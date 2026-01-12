Presos políticos: quiénes son los dos italianos liberados de la cárcel El Rodeo I

Suscríbete a nuestros canales

Dos ciudadanos italianos, considerados presos políticos, fueron excarcelados durante la madrugada desde la cárcel El Rodeo I, en Caracas. Se trata de Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò, quienes fueron trasladados de inmediato a la embajada de Italia en Venezuela.

Las autoridades confirmaron que ambos se encuentran en buen estado de salud, su retorno a Italia se concretará en las próximas horas, así lo informó el diario Clarin.

La liberación de los dos italianos ocurrió tras intensas gestiones diplomáticas lideradas por el Gobierno de Italia. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, informó que mantuvo contacto directo con sus compatriotas tras la excarcelación.

Estas liberaciones se dan en el marco del anuncio hecho la semana pasada por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

¿Quién es Alberto Trentini y desde cuándo estaba detenido?

Alberto Trentini tiene 46 años y trabajaba con la ONG Humanity & Inclusion, enfocada en la atención a personas con discapacidad. Fue detenido el 15 de noviembre de 2024 durante un control de carretera en el estado Apure.

Tras la revisión de su pasaporte, las autoridades lo trasladaron a Caracas. Permaneció recluido en El Rodeo I sin que se presentaran cargos formales en su contra.

¿Quién es Mario Burlò y por qué estaba detenido?

Mario Burlò, de 52 años, ingresó a Venezuela en 2024 para evaluar oportunidades de negocio. La última comunicación con su familia se registró el 9 de noviembre, antes de perder contacto.

Posteriormente, se confirmó que había sido detenido tras cruzar la frontera terrestre desde Colombia. Durante su reclusión, no se ofrecieron detalles oficiales sobre los motivos de su arresto.

Tras su liberación, ambos permanecen bajo resguardo diplomático. Se espera que en las próximas horas regresen a Italia.

