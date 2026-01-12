Delcy Rodríguez: "Venezuela vive un momento que requiere prudencia y paciencia estratégica"

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente videoconferencia con el sector comunicación, la Presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez, analizó la situación actual del país tras los eventos ocurridos el pasado 3 de enero.

Un boletín de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias señala que, durante su intervención, Rodríguez enfatizó que la nación atraviesa una coyuntura que exige actuar con cautela y objetivos claros.

Los tres objetivos prioritarios

Rodríguez enumeró los pilares que, según indicó, orientan la conducción política del Estado en este momento: mantener la estabilidad interna de la República, realizar las gestiones para el retorno del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores y garantizar la continuidad institucional para proteger al pueblo venezolano.

La Presidenta encargada calificó la incursión del 3 de enero como un acto "salvaje, criminal y desigual". Expresó que el bombardeo a la capital y el ataque directo a la soberanía nacional representan una línea que nunca imaginaron que se cruzaría.

"Aunque esperábamos que se atreverían a atacar, nunca imaginamos que fuese de esa manera tan salvaje (...), en una confrontación tan desigual", destacó Rodríguez, haciendo referencia a que el país se enfrenta a una potencia nuclear.

Rodríguez insistió en que el país no debe actuar con miedo ante las amenazas y chantajes que, asegura, han recibido desde el momento de la captura de Maduro. Subrayó que la respuesta del Estado debe estar marcada por una "paciencia estratégica", evitando reacciones apresuradas que puedan comprometer la seguridad de la nación.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube