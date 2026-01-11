Delcy Rodríguez reafirma ruta política y convoca a la "unidad nacional" ante tensiones internacionales

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado este domingo a la cohesión nacional y al fortalecimiento de la unidad interna frente a lo que calificó como una "agresión de naturaleza salvaje y criminal" contra el país.

Durante una videoconferencia con el sistema nacional de medios públicos, la alta funcionaria denunció que Venezuela enfrenta una "ofensiva asimétrica", señalando que los recientes acontecimientos internacionales representan el cruce de una "línea púrpura" dirigida contra la estabilidad nacional.

Hoja de ruta y "resistencia victoriosa"

Rodríguez ratificó que el Gobierno mantiene los tres objetivos estratégicos instruidos por el mandatario Nicolás Maduro, a quien describió, junto a Cilia Flores, como objetivos de una política de "chantaje permanente" desde el exterior.

"Estamos en un momento de resistencia victoriosa", afirmó la presidenta encargada, subrayando que la "paciencia estratégica" y la lealtad de las instituciones son las herramientas clave para navegar el actual escenario de alta tensión.

En su mensaje, Rodríguez advirtió que la división interna sería el mayor triunfo para los intereses externos. Instó al sistema de comunicación y a la ciudadanía a mantener la confianza en la dirección política del país, ante decisiones que podrían ser complejas en el corto plazo pero necesarias para la soberanía.

"La gran victoria del enemigo sería la división", alertó, al tiempo que reconoció la labor de los sectores comunicacionales en la difusión de la "verdad nacional" frente a las presiones de potencias extranjeras.

