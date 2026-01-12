Encuentro

El Papa León XIV recibe en audiencia privada a María Corina Machado en el Vaticano

La entrevista no estaba en la agenda previa del Pontífice

Por Yudeima Sotillo
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 08:38 am
El Papa León XIV recibe en audiencia privada a María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV recibió este lunes 12 de enero de 2026 en audiencia privada a la líder política venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El encuentro, confirmado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través de su boletín de mediodía, se produce en un momento crucial para el país tras el cambio de poder ocurrido a principios de año.

Aunque la audiencia no figuraba inicialmente en el programa oficial del Pontífice, fue añadida a última hora. Como es habitual en las reuniones reservadas del Vaticano, no se emitieron detalles específicos sobre los temas conversados.

La visita de Machado al Vaticano se da apenas nueve días después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Este encuentro en el Vaticano ocurre también en la víspera de una reunión clave que Machado mantendrá en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
Estados Unidos
tEXAS
Lunes 12 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América