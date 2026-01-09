Donald Trump anuncia reunión con María Corina Machado

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves su intención de reunirse con María Corina Machado en Washington D.C. la próxima semana.

"Es una persona muy agradable... Entiendo que viene la semana que viene y espero saludarla, y he oído que quiere hacerlo, es un gran honor", declaró Trump al ser consultado por la opositora en una entrevista concedida a Sean Hannity, de la cadena Fox News.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se lleven a cabo unas elecciones en el país, el republicano dijo que "va a llevar tiempo" que esta posibilidad se concrete.

"Tenemos que reconstruir el país. No podrían tener elecciones, ni siquiera sabrían cómo hacerlo ahora mismo (...) vamos a reconstruir el país, y en última instancia, tendremos elecciones", apuntó Trump.

Postura de EEUU en materia petrolera

Durante la entrevista, el presidente estadounidense señaló que su administración tomará el control operativo sobre la gestión de hidrocarburos vinculados a sus intereses actuales.

Indicó que para ejecutar este plan, se ha programado una sesión de trabajo con los líderes de las compañías más influyentes de la industria a nivel global, y que comenzará con la reunión que sostendrá con empresarios en la Casa Blanca este viernes.

“Nosotros nos encargaremos del petroleo. Mañana me reuniré con todos los grandes ejecutivos petroleros. Van a entrar y van a reconstruir toda la infraestructura petrolera”, sentenció.

