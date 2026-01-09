Primeras imágenes: liberan a Enrique Marquez y Biagio Pilieri

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la noche de este jueves, se reportó el inicio de un proceso de liberaciones de ciudadanos venezolanos, destacando entre ellos los opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri.

De acuerdo con un video publicado en las redes sociales, se observa el momento en el que los dirigentes se reencuentran con sus seres queridos.

Asimismo, el Gobierno de España confirmó la excarcelación de sus ciudadanos: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Estas liberaciones surgen luego del anuncio realizado esta mañana por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, algunas ONG informan que las excarcelaciones están ocurriendo principalmente desde los centros de reclusión de El Helicoide y la cárcel de Tocorón.