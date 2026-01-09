Delcy Rodríguez ordena levantar un monumento en honor a los caídos: Aquí nadie se entregó, hubo combate

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un monumento nacional en homenaje a los efectivos militares que perdieron la vida durante el ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

“Vamos a rendir un justo homenaje a hombres y mujeres nobles cuya vida fue arrebatada en un vil ataque, desigual, unilateral, ilegal e ilegítimo. Aquí nadie se entregó; aquí hubo combate por esta patria”, enfatizó Rodríguez, durante un acto de condecoración póstuma a los caídos.

Apoyo a las víctimas y mensaje internacional

Como parte de las medidas de Estado, la mandataria instruyó la conformación inmediata de una comisión de familiares y víctimas para garantizar un acompañamiento integral.

“No están solos, Venezuela está con ustedes (...) Los seres queridos que han perdido murieron por la causa más noble: la independencia nacional”, afirmó.

Durante su discurso, Rodríguez dirigió un mensaje a la sociedad estadounidense: “El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil y guerrerista por parte de una potencia nuclear. Este acto ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia”.

Al mismo tiempo, reafirmó la soberanía nacional frente a la crisis: “Venezuela no está subordinada ni sometida porque tenemos dignidad histórica”.

Cooperación con Cuba y balance de víctimas

Los bombardeos, que afectaron sectores de la Caracas y los estados Aragua, La Guaira y Miranda, dejaron un saldo total de 56 militares fallecidos, de los cuales 24 eran de nacionalidad venezolana y 32 cubanos.

Por esta última cifra al acto asistió el canciller de La Habana, Bruno Rodríguez, quien afirmó que pese al “desigual combate” que enfrentaron sus militares para proteger a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, actualmente capturados por EEUU, su país seguirá trabajando por la defensa de la paz.

“También continuaremos con la movilización internacional, en la campaña por el derecho internacional y el derecho a la vida. Lucharemos por la liberación del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y de la compañera Cilia Flores, avanzando juntos en la historia común de nuestros pueblos, sabiendo que el único destino será la victoria”, dijo.