Fiscal General se pronuncia sobre las excarcelaciones de este 8 de enero: Sepa qué dijo

En una declaración oficial emitida este jueves 8 de enero de 2026, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, calificó la liberación de un grupo de ciudadanos venezolanos y extranjeros como una medida que busca consolidar un "clima de paz y convivencia pacífica" en el país.

"Se ha realizado el día de hoy, con la debida actuación del Ministerio Público como garante y titular de la acción penal, con el sistema de justicia venezolano, la excarcelación de ciudadanos previamente detenidos por la justicia venezolana", dijo Saab en un acto organizado por su despacho y transmitido por el canal privado Globovisión.

Aunque el Fiscal no precisó el número total de beneficiarios, confirmó que las boletas de excarcelación se han estado procesando y ejecutando de manera continua durante todo el jueves.

Destacó que existe una "comunicación correcta" con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para avanzar en estas medidas que buscan reducir la tensión política interna tras los eventos del 3 de enero.

¿Quienes son los excarcelados?

Aunque la lista oficial completa no ha sido divulgada por el Ministerio Público, fuentes diplomáticas y organizaciones de derechos humanos han confirmado los primeros nombres, destacando la liberación de ciudadanos extranjeros que se encontraban bajo custodia

El Gobierno de España confirmó la liberación y repatriación inmediata de cinco de sus connacionales, entre ellos: José María Basoa y Andrés Martínez Adasme .

Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona .

La hispanovenezolana y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel. Figuras Políticas Nacionales: Reportes preliminares sugieren la excarcelación de figuras como Juan Pablo Guanipa, Biagio Pilieri, Ronald Carreño, Dignora Hernández y Henry Alviarez, entre otros comunicadores y activistas.

La decisión ha sido bien recibida por mandatarios de la región. El presidente de Brasil, Lula da Silva, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, saludaron la medida tras una llamada telefónica donde discutieron la crisis venezolana.

Asimismo, el gobierno español de Pedro Sánchez calificó las liberaciones como un "paso necesario para la reconciliación".

