Héctor Rodríguez se pronuncia sobre el regreso a clases en Venezuela

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció que el próximo lunes 12 de enero de 2026 se reanudarán oficialmente las actividades escolares en todo el país.

Este retorno marca el inicio del Segundo Momento Pedagógico del año escolar 2025-2026, bajo un clima de profunda sensibilidad nacional tras la agresión militar del pasado 3 de enero y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores .

El ministro enfatizó que, ante la incertidumbre y el "terror que se ha pretendido instaurar", la escuela debe consolidarse como el lugar más seguro para la juventud venezolana.

Este lunes 12 de enero, arranca la jornada escolar, inicia el segundo momento pedagógico del año y lo hacemos conscientes que debemos garantizar el derecho fundamental a la educación.

Rodríguez pidió a los docentes ejercer su labor con "humanidad, compasión y empatía", entendiendo que tanto estudiantes como representantes están procesando las secuelas psicológicas de los bombardeos.

A nuestros docentes les pido solidaridad, humanidad, compasión, empatía, altísimo profesionalismo y altísima capacidad para sostener y para guiar, lo sabemos hacer y lo debemos hacer, porque nuestra primera tarea es proteger a cada niño a cada niña a cada joven, es la escuela, el liceo, así como la familia el lugar más seguro, el lugar del amor, el lugar de las posibilidades, el lugar donde pueden expresar sus preocupaciones y donde por naturaleza encontrarán respuestas, interacción, vínculo humano.

Hizo un llamado especial a los adultos cuidadores para validar los sentimientos de los niños y adolescentes: "Nuestra calma es la de ellos", señaló, instando a ofrecer herramientas para gestionar el impacto emocional de los eventos recientes.

A los familiares y adultos cuidadores, les pedimos contener calma, escuchar y pensar junto a ellos, no podemos negar lo que sienten debemos estar disponibles para validar ese sentimiento y ofrecer herramientas para que lo gestionen de la mejor forma, buscar la propia calma, nos ayuda a encontrar formas de mantener el vínculo con ellos y restablecer el equilibrio natural, nuestra calma es la de ellos y la de ellos es la nuestra

Para el ministro, el regreso a las aulas no es solo un trámite administrativo, sino un acto de resistencia civil y soberanía.

La educación nos hace libres, la lectura amplía la comprensión del mundo, la compañía de otros nos regula y la rutina nos da certeza, les pido unidad, colaboración y disciplina para proteger a nuestras comunidades escolares y extender nuestra mano a cada una de las familiar que forman parte de esto.afirmó Rodríguez, subrayando que la asistencia a los planteles ayudará a restablecer el equilibrio natural de las comunidades.

Rodríguez inició su mensaje ofreciendo condolencias a las familias que perdieron seres queridos durante los ataques. Calificó como "despreciable e injustificable" lo vivido por la población el 3 de enero, recordando que Venezuela es un "pueblo de paz".

Quiero ofrecer mis condolencias a todas las familias y amigos de todos aquellos que perdieron la vida o sus hogares tras los brutales ataques del 3 de enero, hijos padres, jóvenes, abuelas, arrasados por el odio y el descontrol del mundo.



Asimismo, envió un mensaje directo a los adolescentes, asegurándoles que el sistema educativo está allí para escucharlos y acompañarlos en medio de sus preocupaciones.

A los adolescentes quiero que sepan que estamos aquí para ustedes, muchas veces los veo callados observando, pero sabemos que necesitan que estemos allí a su lado, sabemos que tienen preocupaciones y que están intentando procesar asuntos que no son sencillos ni siquiera para nosotros los adultos, estamos aquí

