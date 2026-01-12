Foro Penal reporta la excarcelación de al menos 24 presos políticos este 12 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Foro Penal informó la excarcelación de al menos 24 presos políticos durante la madrugada de este lunes 12 de enero, según un reporte difundido a primeras horas del día.

La organización precisó que las liberaciones se produjeron en dos centros de reclusión del país.

El anuncio generó inmediata atención, sin embargo, la información continúa en proceso de verificación.

De acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por Foro Penal, nueve mujeres fueron excarceladas del centro de detención Las Crisálidas. Mientras tanto, otros 15 hombres recuperaron su libertad desde el penal El Rodeo I.

El Foro Penal detalló que estas excarcelaciones forman parte de una serie de liberaciones que se han venido registrando en los últimos días. Según el balance preliminar, a los 24 casos confirmados este 12 de enero se suman al menos 17 excarcelaciones previamente verificadas.

Asimismo, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, indicó a través de sus redes sociales que aún se están realizando verificaciones adicionales.

En su mensaje, señaló que existen reportes sobre otras posibles excarcelaciones ocurridas durante la misma madrugada. La organización trabaja en la confirmación de esos casos antes de ofrecer un balance definitivo. Detalló que la información oficial será ampliada en las próximas horas.

