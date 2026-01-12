Ministerio Penitenciario anuncia 116 nuevas excarcelaciones en el marco de la revisión de causas judiciales

Suscríbete a nuestros canales

En un comunicado oficial emitido este lunes 12 de enero de 2026, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó sobre la concreción de 116 nuevas excarcelaciones de personas que se encontraban privadas de libertad.

Esta medida se suma a las 187 boletas de excarcelación otorgadas durante el pasado mes de diciembre de 2025, como parte de un trabajo articulado con los órganos que integran el Sistema de Justicia venezolano.

Detalles de las medidas

De acuerdo con la misiva oficial, los beneficiarios de estas medidas son personas procesadas por hechos asociados a la alteración del orden constitucional y atentados contra la estabilidad de la Nación.

El organismo destacó que estas actuaciones dan seguimiento a la revisión integral de causas, un proceso iniciado bajo la instrucción del Ejecutivo Nacional. Actualmente, dicho procedimiento se mantiene bajo la dirección de la Presidenta Encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, con el objetivo de promover la justicia y la paz social.

El Ministerio aseguró que este mecanismo de revisión será permanente y continuo, siempre bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del Estado venezolano de impartir justicia en ejercicio de su soberanía, buscando consolidar la paz en todo el territorio nacional.

