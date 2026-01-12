Atención

Atención: gobierno nacional alerta en comunicado sobre el Canal Patria Digital

En el comunicado se enfatiza que la plataforma no representa la voz oficial de las autoridades venezolanas.

Por Jessica Molero
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 12:00 pm
El Gobierno nacional, mediante la Dirección de Comunicación Digital del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre la circulación del canal “Patria Digital” en Telegram y WhatsApp. 

Las autoridades aclararon que este canal no forma parte del MIPPcI ni de ninguna institución oficial del país, por lo que su contenido carece de validez gubernamental. Por ende, se solicita a la población no tomarlo como fuente oficial ni difundirlo.

El comunicado subraya que la difusión de mensajes desde “Patria Digital” puede generar confusión y desinformación entre los ciudadanos. El Gobierno explicó que esta alerta se emite en un contexto de tensión nacional, donde la correcta circulación de la información oficial es clave para mantener la paz y la cohesión social. 

De esta manera el Gobierno enfatiza que solo los canales institucionales garantizan información fidedigna y respaldo legal. Esta medida busca proteger tanto a la población como la credibilidad de las instituciones.

