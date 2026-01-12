Delcy Rodríguez: "He visto caricaturas en Wikipedia, aquí hay una presidenta encargada"

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del inicio del nuevo período escolar, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realizó un recorrido en el estado La Guaira, para supervisar la primera jornada de este reinicio de actividades académicas.

Desde allí, Rdoríguez aprovechó para referirse a la imagen compartida por el presidente de los EEUU, Donald Trump, en la que se autodenomina como "presidente interino de Venezuela.

“He visto por ahí en Wikipedia caricaturas sobre quién manda en Venezuela, y en Venezuela manda un Gobierno; aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en los Estados Unidos", expresó, sin mencionar directamente al mandatario estadounidense.

"Avanzamos en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional para hacer reivindicar y proteger los derechos de nuestra amada Venezuela”, agregó la presidenta encargada.

Polémica imagen de Trump

La noche de este 11 de enero, el presidente Donald Trump, publicó una imagen en su red social Truth Social, en la que se autodenomina como "presidente interino de Venezuela". El republicano ha señalado en varias oportunidades que Estados Unidos está "mandando en Venezuela".

Trump también ha señalado que espera reunirse con las autoridades venezolanas en los próximos días.

