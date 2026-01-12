Trump dispuesto a reunirse con Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, mostró este domingo su disposición a una posible reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Mientras estuvo a bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense expresó a los periodistas presentes que tiene la disposición de un encuentro con Rodríguez.

Trump y Delcy Rodríguez

Trump afirmó que "en alguún momento, sí, ha sido muy buena conmigo". Agrega el mandatario que Rodríguez "nos preguntó si podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y le dije que si".

Adicionalmente, aseguró Trump que estos 50 millones de barriles de petróleo ya están en camino a territorio estadounidense.

Sobre la posible visita de Trump a Venezuela, afirmó que "en algún momento iré".

"Lo estamos haciendo bien, Venezuela está funcionando muy bien, estamos trabajando bien con los líderes y veremos cómo se desarrolla todo", afirmó Trump.

Envío de petróleo venezolano a EEUU

Por su parte, la empresa estatal venezolana de hidrocarburos, Petróleos de Venezuela S. A., emitió un comunicado en el que confirma que se encuentra en una etapa avanzada de negociaciones con el gobierno de EEUU para la venta de importantes volúmenes de petróleo, marcando el inicio de una nueva etapa en las relaciones comerciales entre ambas naciones.

Asimismo, indicó que se busca establecer los mismos esquemas de comercialización que se mantienen con la empresa Chevron.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube