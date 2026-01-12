Argentina: Incendios forestales en la Patagonia arrasan con más de 15 mil hectáreas

Suscríbete a nuestros canales

Los incendios forestales, potenciados por una intensa ola de calor y fuertes ráfagas de viento, han devastado más de 15.000 hectáreas de bosque nativo, arbustales y pastizales en las provincias de Chubut y Río Negro , en Argentina afectando gravemente la biodiversidad de la región.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) ha desplegado un operativo masivo para intentar contener el avance de las llamas que amenazan zonas residenciales y áreas protegidas.

Parque Nacional Los Alerces (Chubut): Es el foco más preocupante.El fuego ha ingresado a áreas de bosque milenario. Se estima que el 60% de la superficie afectada se concentra en esta jurisdicción.

El Bolsón y Bariloche (Río Negro): Se mantienen focos activos en zonas de difícil acceso, donde las columnas de humo han reducido la visibilidad en las rutas nacionales 40 y 259.

Las temperaturas superan los 33°C (inusuales para la zona) y los vientos del oeste alcanzan los 70 km/h , lo que genera el fenómeno de "tormentas de fuego" que imposibilita el trabajo aéreo.

Refuerzos

El Gobierno Nacional, en coordinación con las administraciones provinciales, ha enviado refuerzos para combatir la emergencia.

Segun reportes, más de 400 combatientes de incendios forestales trabajan en línea de fuego.

Aunada a eso, 8 aviones hidrantes y 4 helicópteros con helibaldes operan desde las bases de Esquel y Trevelin (aunque con restricciones por el viento).

De igual manera, se han realizado evacuaciones preventivas en parajes rurales y campings turísticos para evitar pérdidas humanas.

Las autoridades no descartan la intencionalidad en algunos de los focos iniciales.

La Justicia Federal ha iniciado peritajes para determinar si hubo negligencia en áreas de acampada o si los incendios fueron provocados deliberadamente.

"Estamos ante un ecocidio que requiere la máxima rigurosidad de la ley. No solo es el clima, hay indicios de focos iniciados en puntos estratégicos" , señalaron fuentes de la Gobernación de Chubut.

“El incendio finalmente cruzó la ruta 40”, informa Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre de Argentina. Se refiere al incansable fuego que avanza desde el 5 de enero sobre los bosques y poblados de la provincia de Chubut, en la Patagonia, donde otra vez, otro año más, los incendios forestales no dan tregua.

“Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, aseguró en declaraciones públicas Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut. Hay al menos 3000 evacuados y se habla de miles de hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones, además de viviendas afectadas, incluso Parques Nacionales.

El humo de los incendios ha comenzado a cruzar hacia territorio chileno y se desplaza hacia el norte, afectando la calidad del aire en ciudades como Neuquén.

Se recomienda a los turistas evitar senderos de alta montaña y respetar estrictamente la prohibición de hacer fuego en zonas no habilitadas

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube