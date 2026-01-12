ÚLTIMA HORA: Gobierno Nacional anuncia cambios en el Despacho de la Presidencia y Ecosocialismo

Suscríbete a nuestros canales

El Ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, anunció este lunes 12 de enero nuevos nombramientos en carteras estratégicas del Ejecutivo Nacional.

Uno de los cambios más significativos es la designación del Capitán Juan Escalona como nuevo Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. Escalona, quien ha sido una figura de extrema confianza en el entorno presidencial, asume la responsabilidad de coordinar la agenda directa y el seguimiento de los planes estratégicos de la Presidencia encargada.

Ñáñez destacó que la "lealtad, capacidad y compromiso" de Escalona serán fundamentales para llevar adelante la supervisión de los proyectos de desarrollo nacional en esta etapa.

Asimismo, informó que el Vicealmirante Aníbal Coronado ha sido designado como nuevo Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. Coronado sustituye en el cargo a Ricardo Molina, a quien el Ejecutivo agradeció por su "loable labor" al frente de dicha institución.

Estos nombramientos forman parte de la reestructuración iniciada por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, para garantizar la eficiencia administrativa y la cohesión política del gabinete. Con la llegada de Escalona al Despacho, se refuerza el control operativo en la sede de Gobierno, mientras que el ingreso de Coronado aporta un perfil técnico-militar a la gestión ambiental.

