¿Estudias en la UCAB? Estas son las nuevas medidas para el inicio de clases: aquí todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) comunicó a toda su comunidad académica que se decidió modificar el esquema de sus actividades para los próximos días.

Tras evaluar la situación actual, las autoridades universitarias informaron que las clases se realizarán de manera digital, con el objetivo de garantizar la continuidad del semestre sin que los estudiantes tengan que trasladarse a las sedes físicas.

Esta medida temporal busca adaptarse a las condiciones del entorno, priorizando la seguridad y comodidad de la comunidad estudiantil.

Fechas y sedes afectadas

El cambio a la modalidad virtual se aplicará específicamente desde el lunes 12 hasta el sábado 17 de enero.

Esta instrucción es válida tanto para el campus de Caracas como para el de Guayana, por lo que ningún estudiante de estas sedes deberá asistir a clases presenciales durante esos seis días.

Personal administrativo se mantiene en sus puestos

A diferencia de las clases, las labores administrativas continuarán de forma presencial.

Esto significa que las oficinas y dependencias de la universidad seguirán operando en sus horarios habituales dentro de las instalaciones para atender cualquier trámite o requerimiento necesario.

¿Cúales son los canales de comunicación oficial?

La directiva de la UCAB instó a la comunidad a estar pendiente de sus redes sociales y correos institucionales.

En estos medios se publicará cualquier actualización o cambio en las medidas dependiendo de cómo evolucione la situación en los próximos días.

Las autoridades pidieron a todos sus alumnos y profesores mantenerse en contacto a través de las plataformas digitales oficiales para coordinar el desarrollo de las materias durante este periodo.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube