Nuevo centro de salud gratuito para mujeres en los Valles del Tuy: ubicación y servicios que ofrecen

Recientemente se inauguró la Unidad de Atención Integral a la Mujer en los Valles del Tuy, estado Miranda.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, este nuevo centro de salud gratuito busca ofrecer respuestas rápidas y de calidad a las habitantes de la zona.

La apertura de la nueva sede forma parte de la Gran Misión Venezuela Mujer y se consolida como un avance clave para mejorar la atención médica en las comunidades de los Valles del Tuy.

Autoridades presentes en la entrega

El centro de salud se encuentra en Ocumare del Tuy. El evento estuvo encabezado por el gobernador de Miranda, Elio Serrano, la alcaldesa de Tomás Lander, Dayana Báez, y la Autoridad Única de Salud, Erick Ramírez.

Durante el acto, los funcionarios destacaron que esta obra refuerza el compromiso del gobierno con el bienestar social y la mejora de los centros de salud locales.

Servicios médicos y apoyo emocional

El centro cuenta con una farmacia propia para entregar medicamentos y vitaminas a las mujeres embarazadas.

Además de las consultas preventivas, el gobernador Serrano destacó que existen áreas dedicadas exclusivamente a la atención psicológica, buscando que las pacientes reciban apoyo emocional para su bienestar mental y personal.

Impulso al parto humanizado

Un punto fundamental de la unidad es la zona de Parto Humanizado, que tiene personal capacitado para acompañar a las mujeres durante su embarazo.

El objetivo es reducir riesgos de salud a través de un seguimiento cercano. Para ello, se incluyó una sala de entrenamiento físico donde las futuras madres pueden prepararse para el momento del nacimiento.

Consultas especializadas y protección legal

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que la sede ofrece servicios de ginecología, odontología, medicina interna y general.

Asimismo, el lugar funciona como una defensoría para proteger a las mujeres contra la violencia, uniendo el cuidado de la salud física con la asesoría legal y la protección social.

Además, a través de alianzas con Banmujer, se facilitará el acceso a bancos y la generación de ingresos propios.

De esta manera, se pretende que las mirandinas cuenten con herramientas para participar activamente en la economía y vivan en un entorno de cero tolerancia a la violencia de género.

