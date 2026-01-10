UCV fija fechas de reinicio de actividades: ¿Cuáles facultades comienzan este lunes y cuáles esperan?

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Central de Venezuela (UCV) se prepara para retomar sus actividades académicas, luego de posponer el regreso a sus aulas por la situación país.

Aunque el Ministerio de Educación Universitaria y las universidades autónomas convocaron a un reinicio general para este próximo lunes, el proceso en la UCV se realizará de manera progresiva, dependiendo de cada facultad.

Mientras algunas autoridades ya confirmaron la vuelta a los salones, otras decidieron postergar el inicio una semana más o se mantienen a la espera de un pronunciamiento definitivo por parte del rectorado.

Facultades que inician el 12 de enero

Las siguientes dependencias convocaron a sus estudiantes y profesores para este lunes:

Agronomía

Ciencias Jurídicas y Políticas

Odontología

Medicina

Facultades que inician el 19 de enero

Este grupo de facultades programó el regreso a las aulas para la siguiente semana:

FaCES (Ciencias Económicas y Sociales)

Ingeniería

Ciencias

Humanidades y Educación (FHYE)

Facultades sin fecha confirmada

Hasta ahora, estas carreras no han detallado cuándo retomarán sus actividades académicas:

Farmacia

Arquitectura

Veterinaria

A su vez, algunos Consejos de Facultad declararon que se mantienen alerta ante las circunstancias que se puedan presentar las siguientes semanas, con el fin de velar por la integridad física y la seguridad de todos los miembros de la comunidad.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube