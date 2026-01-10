UCV fija fechas de reinicio de actividades: ¿Cuáles facultades comienzan este lunes y cuáles esperan?

La Universidad Central de Venezuela (UCV) se prepara para retomar sus actividades académicas, luego de posponer el regreso a sus aulas por la situación país.
Aunque el Ministerio de Educación Universitaria y las universidades autónomas convocaron a un reinicio general para este próximo lunes, el proceso en la UCV se realizará de manera progresiva, dependiendo de cada facultad.
Mientras algunas autoridades ya confirmaron la vuelta a los salones, otras decidieron postergar el inicio una semana más o se mantienen a la espera de un pronunciamiento definitivo por parte del rectorado.
Facultades que inician el 12 de enero
Las siguientes dependencias convocaron a sus estudiantes y profesores para este lunes:
- Agronomía
- Ciencias Jurídicas y Políticas
- Odontología
- Medicina
Facultades que inician el 19 de enero
Este grupo de facultades programó el regreso a las aulas para la siguiente semana:
- FaCES (Ciencias Económicas y Sociales)
- Ingeniería
- Ciencias
- Humanidades y Educación (FHYE)
Facultades sin fecha confirmada
Hasta ahora, estas carreras no han detallado cuándo retomarán sus actividades académicas:
- Farmacia
- Arquitectura
- Veterinaria
A su vez, algunos Consejos de Facultad declararon que se mantienen alerta ante las circunstancias que se puedan presentar las siguientes semanas, con el fin de velar por la integridad física y la seguridad de todos los miembros de la comunidad.
