UCV fija fechas de reinicio de actividades: ¿Cuáles facultades comienzan este lunes y cuáles esperan?

Mientras algunas autoridades ya confirmaron la vuelta a los salones, otras decidieron postergar el inicio

Por Jennifer James
Sabado, 10 de enero de 2026 a las 12:07 pm

La Universidad Central de Venezuela (UCV) se prepara para retomar sus actividades académicas, luego de posponer el regreso a sus aulas por la situación país. 

Aunque el Ministerio de Educación Universitaria y las universidades autónomas convocaron a un reinicio general para este próximo lunes, el proceso en la UCV se realizará de manera progresiva, dependiendo de cada facultad.

Mientras algunas autoridades ya confirmaron la vuelta a los salones, otras decidieron postergar el inicio una semana más o se mantienen a la espera de un pronunciamiento definitivo por parte del rectorado. 

Facultades que inician el 12 de enero

Las siguientes dependencias convocaron a sus estudiantes y profesores para este lunes:

  • Agronomía
  • Ciencias Jurídicas y Políticas
  • Odontología
  • Medicina

Facultades que inician el 19 de enero

Este grupo de facultades programó el regreso a las aulas para la siguiente semana:

  • FaCES (Ciencias Económicas y Sociales)
  • Ingeniería
  • Ciencias
  • Humanidades y Educación (FHYE)

Facultades sin fecha confirmada

Hasta ahora, estas carreras no han detallado cuándo retomarán sus actividades académicas:

  • Farmacia
  • Arquitectura
  • Veterinaria

A su vez, algunos Consejos de Facultad declararon que se mantienen alerta ante las circunstancias que se puedan presentar las siguientes semanas, con el fin de velar por la integridad física y la seguridad de todos los miembros de la comunidad. 

Sabado 10 de Enero - 2026
