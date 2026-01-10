Crean plan de apoyo para las familias afectadas por el ataque de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció el inicio de un despliegue de atención integral dirigido a las familias del urbanismo Ciudad Tiuna, quienes resultaron severamente afectadas tras la incursión militar de Estados Unidos (EEUU) el pasado 3 de enero.

A través de sus canales oficiales, la autoridad municipal informó que esta iniciativa surge tras un encuentro directo con líderes y lideresas de la comunidad, donde se realizó un levantamiento de necesidades y se evaluó las necesidades de los residentes, tanto en materia de infraestructura como en el ámbito personal.

“En reunión con líderes y lideresas del urbanismo Ciudad Tiuna este 8 de enero, continuando con el plan de atención integral a las familias afectadas por el reciente ataque a estas residencias”, expresó.

Asimismo, agregó: “Aquí escuchamos al pueblo, conocimos sus necesidades y testimonios de lo sucedido. Todo el apoyo. Seguimos trabajando”.

El urbanismo Ciudad Tiuna fue uno de los sectores más golpeados tras el ataque al país, ejecutado por fuerzas militares del Gobierno de Estados Unidos (EEUU), que dejó consecuencias directas en la vida de numerosas familias caraqueñas, refiere VTV.