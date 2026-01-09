Así amanece Caracas este 9 de enero: restricciones de paso en Plaza Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes 9 de enero, el centro de la ciudad de Caracas se encuentra sin restricción de tráfico, al menos hasta las 8:00 a.m.

PLAZA VENEZUELA CON PASO RESTRINGIDO

Sin embargo, en los alrededores de la fuente de Plaza Venezuela, ya comienzan a restringir el paso en el tramo frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se está instalando una tarima para un evento político.

"Centro de Caracas sin restricciones de momento. Paso fluido en la Av. Bolívar. Aunque en los alrededores de la fuente de Plaza Venezuela (frente al CNE) ya comenzaron a cerrar el paso. Autopistas sin contratiempo. Metro y Ferro con operativos", detalló el periodista Robert Lobo.

En los alrededores de la Plaza O'Leary hay un derrame de combustible, lo que genera tránsito lento en el lugar.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube