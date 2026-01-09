Ciudad

Así amanece Caracas este 9 de enero: restricciones de paso en Plaza Venezuela

Transporte público, Metro y ferrocarril trabajan con sus horarios habituales

Por Maria Isabel Rangel
La mañana de este viernes 9 de enero, el centro de la ciudad de Caracas se encuentra sin restricción de tráfico, al menos hasta las 8:00 a.m.

PLAZA VENEZUELA CON PASO RESTRINGIDO

Sin embargo, en los alrededores de la fuente de Plaza Venezuela, ya comienzan a restringir el paso en el tramo frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se está instalando una tarima para un evento político.

"Centro de Caracas sin restricciones de momento. Paso fluido en la Av. Bolívar. Aunque en los alrededores de la fuente de Plaza Venezuela (frente al CNE) ya comenzaron a cerrar el paso. Autopistas sin contratiempo. Metro y Ferro con operativos", detalló el periodista Robert Lobo.

En los alrededores de la Plaza O'Leary hay un derrame de combustible, lo que genera tránsito lento en el lugar.

