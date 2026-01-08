Establecen nueva tarifa del pasaje entre Caracas - Los Teques: conozca los montos

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios que se desplazan entre los Altos Miradinos y la ciudad capital enfrentan un nuevo ajuste en las tarifas del transporte público desde el pasado 1 de enero.

La ruta que conecta a Caracas con Los Teques estableció el costo del pasaje en 300 bolívares, monto que los choferes también aceptan como dólar físico.

Paralelamente, los transportistas que cubren la ruta del municipio Los Salias hacia la capital fijaron el precio del traslado en 270 bolívares.

Este aumento genera reacciones diversas entre los pasajeros, quienes ven como su presupuesto semanal se diluye en gastos de movilidad.

Un ciudadano que utiliza el servicio diariamente expresó a diarioavance24 que puede alcanzar hasta los $ 20 solo en pasajes semanalmente "lo que afecta la economía de mi hogar".

Aunque haya quejas puntuales, los conductores afirman que la población ya normaliza estos incrementos, "algunos se quejan y otros no, pero ya la gente sabe que todos los días las cosas aumenta".

Cabe recalcar que el pasaje de dicho terminal siempre se ha mantenido de un dólar al cambio y luego queda por debajo de la tasa debido a que este sube diariamente.

Estructura detrás del servicio

Según los choferes, la necesidad de revisar las tarifas constantemente se justifica tras el costo de lo que puede valer un servicio de revisión del vehículo.

Un trabajador comentó que el mantenimiento básico de las unidades representa una carga financiera pesada, "un aceite puede costar $ 130, si el dólar sube mañana está más alto el precio".

Además, la afluencia de personas en las paradas y terminales ha disminuido notablemente durante los primeros días de enero, anque estos últimos dos días registraron un leve repunte de pasajeros.

La comundiad se mantiene alerta a nuevos anuncios, mientras los conductores esperan que la concurrencia de pasajeros se normalñica la segudna quincena del mes.

