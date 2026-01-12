Activan despliegue de seguridad en todo el país por reinicio de clases: quieren garantizar la paz de los estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el ministerio de Interior, Justicia y Paz, anunció el despliegue de seguridad que se llevará a cabo en todo el territorio nacional por el reinicio de las actividades escolares, con el fin de garantizar la paz de los estudiantes.

A través de sus diversos canales de información, el ministerio de Interior, Justicia y Paz difundió el comunicado y brindó detalles de cómo será el despliegue en el país.

Despliegue de seguridad en todo el territorio nacional

De acuerdo con la información proporcionada, el organismo instruyó "la inmediata activación y el fortalecimiento de los patrullajes de proximidad en los centros educativos del país".

Asimismo, señala que la medida responde a garantizar "la paz de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes; de cara al inicio de las actividades escolares".

Actividades preventivas

En este sentido, agrega el documento que insta a los "entes integrantes del Frente Preventivo a desarrollar actividades conjuntas con la Guardia del Pueblo y la Policía Comunal, promoviendo acciones integrales y preventivas que refuercen la seguridad y tranquilidad de la comunidad escolar y su entorno".

Adicionalmente, reitera el rechazo categórico a "cualquier intento de generar zozobra entre la población por medio de algoritmos y mecanismos de desinformación".

