Venezuela ratifica su postura en las relaciones con Cuba

En un comunicado oficial emitido este domingo , el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratificó la vigencia y solidez de sus relaciones diplomáticas con la República de Cuba .

La declaración se produce en un momento de reajuste en la política exterior venezolana, subrayando que la hermandad entre ambas naciones se mantiene bajo los principios fundamentales del orden global.

La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional.

La postura venezolana se sustenta en tres pilares jurídicos y políticos que buscan blindar el intercambio entre Caracas y La Habana frente a presiones externa,

Venezuela apela al respeto de las normas que rigen la convivencia entre Estados.

La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad.

De igual manera, reafirma que los acuerdos de cooperación (médica, educativa y energética) son legítimos y soberanos.

Aunado a eso, el comunicado enfatiza el derecho de ambos pueblos a decidir su sistema político y económico sin interferencias extranjeras.

Venezuela reafirma que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos. Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza.

Esta ratificación se alinea con las recientes conversaciones sostenidas por la presidencia venezolana con líderes de la región como Lula da Silva y Gustavo Petro , quienes han abogado por el respeto a la no injerencia y la estabilidad del Caribe.

