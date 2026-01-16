Anuncian este pago para el personal activo y jubilado del sector educación: monto al 15 de enero

De acuerdo a las redes sociales, este 15 de enero, ha empezado la entrega del Bono de Ingreso Contra la Guerra Económica (ICGE),al personal del Ministerio de Educación activo y jubilado que recibe cestatickets por un monto de 40,680 bolivares.
El pago de este beneficio, se realiza de forma gradual a través de la Plataforma Patria, por lo que los beneficiarios lo recibirán de manera escalonada durante el día.
Otras fechas de pago del Ingreso por Guerra Económica
- El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket podría recibir la bonificación entre el 16 y 17 de enero, cobrarán 112 dólares indexados (aproximadamente 37.000 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).
- Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor el 21 de enero, cobrarán 50 dólares indexados (aproximadamente 16.500,00 bolívares a tasa BCV).
Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.
Bonos asignados en enero 2026
Según los reportes del Canal Patria Digital, muchos venezolanos, han recibimos diversos beneficios
- Corresponsabilidad y Formación de 45.000 bolívares el 7 de enero.
- Bono Único Familiar de 4.800 bolívares el 8 de enero.
- Corresponsabilidad y Formación de 15.000 bolívares el 9 de enero.
- Beca Universitaria de 1.800 bolívares el 13 de enero.
- Beca Enseñanza Media de 1.200 bolívares el 13 de enero.
- Ingreso contra la Guerra Económica de 40.680 bolívares el 15 de enero.
