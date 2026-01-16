Anuncian este pago para el personal activo y jubilado del sector educación: monto al 15 de enero

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a las redes sociales, este 15 de enero, ha empezado la entrega del Bono de Ingreso Contra la Guerra Económica (ICGE),al personal del Ministerio de Educación activo y jubilado que recibe cestatickets por un monto de 40,680 bolivares.

El pago de este beneficio, se realiza de forma gradual a través de la Plataforma Patria, por lo que los beneficiarios lo recibirán de manera escalonada durante el día.

Otras fechas de pago del Ingreso por Guerra Económica

El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket podría recibir la bonificación entre el 16 y 17 de enero, cobrarán 112 dólares indexados (aproximadamente 37.000 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor el 21 de enero, cobrarán 50 dólares indexados (aproximadamente 16.500,00 bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

Bonos asignados en enero 2026

Según los reportes del Canal Patria Digital, muchos venezolanos, han recibimos diversos beneficios

Corresponsabilidad y Formación de 45.000 bolívares el 7 de enero. Bono Único Familiar de 4.800 bolívares el 8 de enero. Corresponsabilidad y Formación de 15.000 bolívares el 9 de enero. Beca Universitaria de 1.800 bolívares el 13 de enero. Beca Enseñanza Media de 1.200 bolívares el 13 de enero. Ingreso contra la Guerra Económica de 40.680 bolívares el 15 de enero.

