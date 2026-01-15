Excarcelaciones

Italia confirma la liberación del empresario Luigi Gasperini tras meses de detención en Venezuela

En varias ocasiones la Embajada de Italia en Caracas manifestó preocupación por el estado de salud del detenido

Por Yudeima Sotillo
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 08:46 am
Cortesía X de Antonio Tajani

En un giro diplomático esperado por la comunidad internacional, el Gobierno de Italia confirmó la mañana de este jueves la liberación del empresario Luigi Gasperini, quien permanecía bajo custodia de las autoridades venezolanas desde agosto del año pasado.

La noticia fue ratificada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Según los primeros informes, la liberación es el resultado de intensas gestiones diplomáticas encabezadas por la embajada italiana en Caracas y la oficina del ministro Antonio Tajani, quien en diversas ocasiones había manifestado su preocupación por el estado de salud y la situación jurídica del ciudadano italiano.

Gasperini, con una trayectoria empresarial conocida en el país, fue detenido en agosto de 2025 bajo circunstancias que generaron alertas en organismos de derechos humanos y círculos empresariales europeos. Durante los meses de su reclusión, su caso se convirtió en un punto crítico de la agenda bilateral entre Roma y Caracas.

 

La libertad del empresario se da en en el marco del proceso de liberación de presos anunciado por el Gobierno de Venezuela.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia emita un comunicado más amplio sobre el traslado de Gasperini a territorio europeo o su permanencia en el país bajo condiciones de seguridad.

