Liberados periodistas y trabajadores de la prensa detenidos por causas políticas

Este 14 de enero, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) confirmó la liberación de varios periodistas y trabajadores de la prensa detenidos arbitrariamente en Venezuela.

Víctor Ugas

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) confirmó que Víctor Ugas fue excarcelado este 14 de enero, luego de permanecer más de un año detenido de manera arbitraria. Ugas había sido arrestado el 18 de agosto de 2024 tras una confrontación con un tiktoker en un local nocturno de Caracas.

Fue presentado ante tribunales sin las debidas garantías procesales, en un procedimiento marcado por la falta de imparcialidad y el irrespeto al debido proceso. El CNP destacó que su liberación es un paso positivo, pero que la lucha continúa hasta que todos los periodistas recuperen su libertad.

Ramón Centeno

El periodista Ramón Centeno también fue liberado tras una larga detención que comenzó el 2 de febrero de 2022. Su arresto ocurrió mientras se recuperaba de una operación de cadera y fémur, después de realizar una entrevista a un diputado acusado de narcotráfico, que nunca llegó a publicarse.

Durante su encierro, su salud se vio gravemente afectada, lo que generó preocupación entre colegas y familiares. Centeno finalmente recuperó la libertad, consolidando la presión de gremios periodísticos que han insistido en que informar no es un delito.

Leandro Palmar (periodista ) y su asistente técnico Belises Salvador Cubillán

En el estado Zulia, fueron liberados el periodista Leandro Palmar y su asistente técnico Belises Salvador Cubillán, quienes habían sido detenidos mientras cubrían una protesta opositora.

Ambos enfrentaban cargos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y alteración del orden público, acusaciones que organizaciones de prensa calificaron de infundadas. Durante su detención, denunciaron la imposibilidad de contar con defensa privada y la asignación de un abogado público, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso judicial.

Carlos Marcano

El periodista y profesor universitario Carlos Marcano también recuperó su libertad luego de permanecer más de siete meses recluido en el penal de Tocorón, en el estado Aragua.

Inicialmente fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara y trasladado sin notificación a su familia, lo que constituyó una desaparición forzada durante varios días. Tras semanas de incertidumbre, su familia pudo visitarlo por primera vez el pasado 21 de junio, y finalmente hoy se confirmó su excarcelación.

Luis López

Por su parte, en La Guaira, también fue liberado Luis López, quien había sido detenido mientras cubría una protesta el pasado 14 de junio de 2024, así lo informó el Colegio Nacional de Periodistas en X.

Julio Balza

Otro de los periodistas excarcelados este miércoles 14 de enero es Julio Balza, tras haber estado en prisión un año y cinco días, de acuerdo a la información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. La información de su libertad fue notificada por su padre, el también periodista, Julio Balza.

Rafael García Márvez

Desde el 22 de julio de 2025 había sido detenido el periodista Rafael García Márvez, y tras 5 meses y 28 días fue anunciada su excarcelación.

Roland Carreño

Otro de los periodistas que estuvo detenido desde hace más de un año fue excarcelado hoy, 14 de enero, se trata de Roland Carreño. Fue privado de libertad desde el 2 de agosto de 2024, es decir, 1 año, 5 meses y 12 días.

Nakary Ramos Mena (periodista) y su asistente de cámara Gianni González

En este grupo, otro de los casos de excarcelación que se ha confirmado es el de la periodista Nakary Ramos Mena y su esposo Gianni González, ambos fueron privados de libertad hace casi un año, exactamente el 8 de abril de 2025.

Gabriel González

Desde el pasado 27 de junio de 2024, quien también estuvo privado de libertad fue el periodista Gabriel González, y hoy después de 1 año, 6 meses y 28 días detenido, fue anunciada su excarcelación a través de la red social X, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.

Carlos Julio Rojas

Este 14 de enero, también ha sido liberado el periodista Carlos Julio Rojas, a quien se le había acusado de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, instigación al odio y magnicidio en grado de tentativa, sin que se le permitiera una defensa privada. Su arresto se llevó a cabo el pasado 15 de abril de 2024 por sujetos desconocidos.

Nicmer Evans

En desarrollo...

