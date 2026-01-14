Gaceta Oficial: así quedan las tarifas de las rutas suburbanas en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con la Gaceta Oficial Nº 43.284, con fecha de publicación del 26 de diciembre de 2025 y vigente para este inicio de enero de 2026, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte ha oficializado el nuevo ajuste tarifario que rige en todo el territorio nacional.

La normativa busca estandarizar el costo del servicio tanto en el sector público como en el privado.

El costo del pasaje para las rutas internas (urbanas) y los sistemas masivos de transporte se ha fijado en un monto único:

Tarifa Única: Bs. 60 .

Sistemas incluidos: Metro de Caracas, Metro de Los Teques, Ferrocarril del Estado (IFE), Metrobús y operadoras de transporte público del Estado (Trans).

La normativa establece los techos máximos para las rutas suburbanas (aquellas que conectan municipios o ciudades cercanas), calculadas según el kilometraje del recorrido:

0 - 10 kmBs. 75

10,1 - 20 kmBs. 85

20,1 - 30 kmBs. 100

30,1 - 40 kmBs. 120

40,1 - 50 kmBs. 140

Más de 50 km Sujeto a tabulador específico de la Gaceta

Exoneraciones

La Gaceta Oficial es enfática en el cumplimiento de los beneficios para sectores vulnerables y la comunidad estudiantil:

Pasaje Estudiantil: Los prestadores de servicio deben aceptar el 50% de descuento sobre la tarifa fijada para garantizar el derecho a la educación. Adultos Mayores y Personas con Discapacidad: El servicio de transporte urbano es gratuito para las mujeres mayores de 55 años, hombres mayores de 60 años y personas con discapacidad (según Gacetas anteriores que mantienen vigencia en este punto). Tarifas Especiales: La normativa permite fijar valores distintos para rutas con características geográficas particulares (zonas de montaña o difícil acceso), previa autorización del ministerio.

En el marco del Segundo Momento Escolar 2025-2026, las autoridades de transporte y los cuerpos policiales han iniciado operativos de fiscalización para asegurar que las líneas suburbanas respeten los montos establecidos y no realicen cobros excesivos aprovechando la alta afluencia de pasajeros por la temporada.

El pasaje de Bs. 60 en el Metro de Caracas requiere que los usuarios mantengan su Tarjeta Inteligente T-Ticket recargada, ya que el sistema busca eliminar el uso de efectivo en los puntos de acceso de las estaciones

