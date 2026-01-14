"Confían en Delcy y en el equipo" Nicolas Maduro y Cilia Flores envían un segundo mensaje

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, enviaron un segundo mensaje a desde Brooklyn, en Estados Unidos (EEUU).

El diputado de la Asamblea Nacional y también hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, difundió este martes el mensaje enviado por su padre y su esposa.

"Confían en Delcy y en el equipo"

Durante una movilización del sector transporte por la liberación de su Maduro Moros y Cilia Flores, Maduro Guerra anunció que el lunes 12 de enero recibió un mensaje del presidente venezolano y su esposa.

Asegura que Maduro Moros confía plenamente en la voluntad popular y que mantiene serenidad en su actitud ante las circunstancias en las que están desde el pasado 3 de enero.

Mensaje de Maduro y Cilia FLores

"Ayer tuvimos un mensaje de Nicolás Maduro y Cilia Flores nos dicen que están firmes y fuertes", aseguró Maduro Guerra.

Agrega "que ellos tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen la tranquilidad de conciencia y la fé puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela, que confían en el Delcy y en el equipo que está al frente y que comfian en nosotros".

