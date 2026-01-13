Arranca pago de bono para este sector de la población: monto asignado al 13 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este 13 de enero inició la entrega del Bono Beca Universitaria asignado por el Sistema Patria.

El monto de este mes es de 1800 bolívares.

Inicia la entrega de la Beca Universitaria,(enero 2026) a través de la Plataforma Patria, enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro, reza la publication del canal Patria.

Si eres estudiantes y quieres obtener este bono, debes seguir estos pasos:

Crea un usuario en la Plataforma Patria, en caso de ya tenerlo, ingresa al portal con tu usuario y contraseña.

Una vez que hayas ingresado, haz clic en la opción “Perfil”.

Luego ingresarás en la opción “Laboral” y presiona “Actualizar”

Actualiza los datos, luego haz clic en la opción “datos laborales” y selecciona la palabra “universitario”.

Automáticamente, el sistema te preguntará “¿Trabajas actualmente?”, debes responder “NO”.

Luego te preguntará: ¿Cuál es tu condición actualmente? selecciona “estudiando” y haz clic en actualizar.

Y listo, ya formarás parte de los estudiantes que reciben esta bonificación.

