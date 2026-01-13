Designan las 15 directivas de las comisiones permanentes en la AN: presidirán durante el período 2026-2027

Suscríbete a nuestros canales

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de este martes 13 de enero, designaron las 15 directivas que presidirán las comisiones permnentes durante el período 2026-2027.

Estas comisiones permanentes son las que realizarán el trabajo legislativo en diversas áreas estratégicas como la protección social, la economía y la seguridad nacional, entre otros.

¿Cómo quedó la directiva de las 15 comisiones permanentes de la AN?

De acuerdo con los anuncios que realizó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, las directivas de estas comisiones quedaron de la siguiente forma:

Comisión permanente de Contraloría: Presidente Winston Vallenilla Hassel, primera vicepresidenta Aurora Paredes y segundo vicepresidente José Brito. Comisión permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración: Presidente Timoteo de Jesús Zambrano Guedes, primer vicepresidente Roy Daza y segunda vicepresidenta Ilenia Medina. Comisión permanente de Política Interior: Presidente Nicolás Ernesto Maduro Guerra, primera vicepresidenta María Gabriela Vega Sosa y segunda vicepresidenta Carolina García Carreño. Comisión permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional: Presidente Jesús Germán Faría Tortosa, primer vicepresidente Ramón Lobo y segundo vicepresidente Juan Carlos Alvarado. Comisión permanente de Energía y Petróleo: Presidente Orlando José Camacho Figueira, primera vicepresidenta Sony Mayerlin Sánchez Guerrero y segundo vicepresidente Bernabé Gutiérrez. Comisión permanente de Seguridad y Defensa de la Nación: Presidente Giuseppe Alessandrello, primera vicepresidenta Gloria Mercedes Castillo de Durán y segundo vicepresidente Frank Morales. Comisión permanente de Desarrollo Social Integral: Presidenta América Valentina Pérez Dávila, primer vicepresidente Rodolfo Crespo Grismaldo y segundo vicepresidente Luis Augusto Romero Carabaño. Comisión permanente de Desarrollo de las Comunas: Presidenta Blanca Rosa Eekhout Gómez, primer vicepresidente Carlos Alberto Mogollón Gavidia y segundo vicepresidente Juan Carlos Sierra Trujillo. Comisión permanente de Ecosocialismo: Presidenta Jaqueline Coromoto Faría Pineda, primer vicepresidente Luis Eduardo Parra Rivero y segunda vicepresidenta Nosliu Andreína Rodríguez Franco. Comisión permanente de Pueblos Indígenas: Presidenta Kariela Elismar Aray Medina, primera vicepresidenta Nohelí Pocaterra de Oberto y segundo vicepresidente Francisco Martínez. Comisión permanente de Poder Popular y de la Comunicación: Presidenta Tania Valentina Díaz González, primer vicepresidente Gustavo Villapol y segundo vicepresidente Iván Stalin González. Comisión permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación: Presidente Jehyson Guzmán Araque, primer vicepresidente José Oscar Villarroel García y segundo vicepresidente Antonio Domingo Ecarri Angola. Comisión permanente de Cultura y Recreación: Presidente Cristóbal Jiménez, primera vicepresidenta María Carolina Chávez y segundo vicepresidente Pedro Lander. Comisión permanente de Familias, Libertad, Religión y Cultos: Presidente Jorge Alberto Arreaza Montserrat, primera vicepresidenta María Rosa Jiménez Barrero y segundo vicepresidente Alfonso Campos Jesurún. Comisión permanente de Administración y Servicios: Presidente Pedro Miguel Carreño Escobar, primer vicepresidente Francisco Torrealba Ojeda y segundo vicepresidente José Gregorio Correa.

