Jorge Rodríguez: Van más de 400 personas excarceladas y continuarán

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se refirió este martes a las excarcelaciones de personas que fueron privadas de libertad, en el marco de protestas y hechos de violencia en el país.

"No son presos políticos, son políticos que habían incurrido en faltas contra la ley y la Constitución, gente que pidió invasión, los complacieron, gente que pidió agresión militar contra Venezuela, que promovió la violencia, la desunión y justamente para promover la convivencia pacífica y la unión nacional de manera unilateral y a instancia del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo nacional inicio un proceso masivo de excarcelaciones". explicó el diputado Rodríguez.

En respuesta a la cifra señalada por uno de los diputados presentes en la sesión parlamentaria, de 54 personas excarceladas, el parlamentario aclaró que: "Será los que les pagaron al Foro Penal, porque le cobran a las personas por tramitarle el tema de sus liberaciones, de forma mezquina y hartera, una basura como el Foro Penal utiliza la situación de la personas privadas de libertad".

"A la fecha van más de 400 personas excarceladas, las primeras 160 el 23 de diciembre del 2024, le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver, ciudadano diputado y primo", remató.

Jorge Rodríguez destacó: "Si vamos a promover la convivencia pacífica, nosotros debemos rectificar, debemos buscar mecanismos donde sea la parsimonia, el encuentro y bajarle dos a la soberbia, pero ustedes diputado deben bajarle dos a la mezquindad, bajarle a todo el tiempo disparar desde la cintura, porque una institución tan desprestigiada como el Foro Penal dice una cosa y dice otra".

"Si quiere ver la lista se la ponemos a su completa disposición y se acercan a 400 personas al día de hoy y van a seguir ocurriendo y no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral".

116 nuevas excarcelaciones se anunciaron esta semana

En un comunicado oficial emitido el lunes 12 de enero de 2026, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó sobre la concreción de 116 nuevas excarcelaciones de personas que se encontraban privadas de libertad.

Esta medida se suma a las 187 boletas de excarcelación otorgadas durante el pasado mes de diciembre de 2025, como parte de un trabajo articulado con los órganos que integran el Sistema de Justicia venezolano.

