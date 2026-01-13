Diputados se separan de su curul para asumir cargos en el Ejecutivo: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 13 de enero, durante la sesión de la Asamblea Nacional, se aprobó la separación temporal de sus cargos parlamentarios a Carolina Cestari y Juan Escalona.

Cestari asumirá responsabilidades en el viceministerio para el Desarrollo Integral en los Urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), mientras que Escalona desempeñará sus nuevas funciones como ministro del Despacho de la Presidencia.

Nombramientos de la presidencia Encargada

Este lunes, la presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció del nombramiento del Capitán Juan Escalona como nuevo Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

La otra designación que comunicó a través de redes sociales fue la del vicealmirante Aníbal Coronado, quien asume el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Coronado sustituye a Ricardo Molina quien estaba al frente de este despacho desde febrero de 2025.

