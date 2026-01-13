Oficializan nuevo precio del pasaje urbano: tarifas del Metro de Caracas, Metrobús y Ferrocarril

Suscríbete a nuestros canales

La Gaceta Oficial publicada recientemente confirmó la actualización del precio del pasaje urbano en Venezuela.

La nueva tarifa quedó establecida en 60 bolívares, monto que se aplicará de forma uniforme en los sistemas de transporte público administrados por el Estado.

La medida abarca al Metro de Caracas, el Metrobús y el Ferrocarril, servicios utilizados diariamente por miles de ciudadanos.

Según lo indicado en la normativa, el objetivo principal es unificar el costo del pasaje urbano y eliminar diferencias entre los distintos sistemas de transporte público estatal.

La Gaceta Oficial señala que esta decisión permitirá mayor control y claridad en el cobro de las tarifas. Con la entrada en vigencia inmediata de la medida, los usuarios deberán cancelar el mismo monto sin importar el sistema que utilicen.

No obstante, el documento oficial también contempla excepciones dentro del esquema general. Se especifica que podrán establecerse tarifas distintas para rutas que presenten condiciones particulares o características especiales.

Por otra parte, uno de los aspectos más relevantes de la actualización es el beneficio dirigido a los estudiantes. La Gaceta Oficial establece que el transporte terrestre de pasajeros deberá aceptar el pago del pasaje con un descuento del 50 % sobre la tarifa fijada.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube