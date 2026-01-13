Padrino López: las Fuerzas Armadas responden al llamado de Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) apoyará y acatará el llamado a la unidad hecho por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un contexto de tensión política y social en Venezuela.

Padrino López destacó que actitudes como la intriga, el sectarismo y la polarización no favorecen a la paz del país. En su mensaje, señaló:

"En nada ayuda a la paz, hoy, la intriga; en nada ayuda a la paz hoy, el sectarismo; y en nada ayuda a la paz, la polarización estéril ¡Es el momento de la unidad nacional y de la consciencia histórica!".

Foto: Cortesía

El titular de la Defensa recordó que ya ha realizado llamados similares en momentos críticos de Venezuela, como en los años 2014, 2017 y 2019. Según Padrino López, estos exhortos buscan prevenir conflictos internos y mantener la cohesión de la FANB:

"Por ello reafirmo mi llamado a la unidad y a la serenidad. El mismo llamado que hice en momentos coyunturales como en los años 2014, 2017 y 2019, cuando se aceleró el proceso de agresiones contra nuestra patria, hoy lo reitero con más fuerza que nunca. ¡Soy un militante de la paz! Sin unión, no habrá libertad ni independencia ¡Unión y Libertad!".

Reiteró que solo mediante la unión se puede garantizar la libertad e independencia de la nación.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube