Nuevas excarcelaciones: liberan a tres españoles detenidos en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades españolas confirmaron la liberación de tres ciudadanos españoles que permanecían detenidos en cárceles del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien destacó que estas excarcelaciones representan un avance significativo en el ámbito diplomático, así lo informó el medio Mundour.

El hecho se suma a otros casos recientes y vuelve a poner el foco en la situación de extranjeros privados de libertad en el país.

Según explicó el canciller español, estas tres excarcelaciones se concretaron el lunes y amplían el grupo de españoles que han recuperado su libertad. Con estos casos, ya son ocho los ciudadanos españoles liberados en las últimas semanas.

Albares precisó que los cinco liberados anteriormente ya regresaron a España, donde se reencontraron con sus familiares, lo que fue considerado un resultado positivo de las gestiones diplomáticas.

El ministro ofreció detalles sobre el destino de los tres ciudadanos excarcelados más recientemente. Cada uno tomó decisiones distintas tras recuperar su libertad, de acuerdo con sus circunstancias personales:

Un ciudadano que decidió permanecer en Venezuela.

Una ciudadana que viajará a España en las próximas horas.

Una tercera persona que evalúa si quedarse en Venezuela o regresar a territorio español.

Albares calificó estas liberaciones como un “paso muy positivo” y animó a las autoridades venezolanas a continuar avanzando en esta dirección. Consideró que las excarcelaciones contribuyen a aliviar tensiones y a abrir espacios de entendimiento.

Además, reiteró que España mantiene su compromiso de apoyar soluciones humanitarias para sus ciudadanos en el exterior.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube