Presos políticos en Venezuela: las condiciones que marcan su excarcelación

En las últimas horas se han concretado nuevas excarcelaciones en Venezuela, centradas principalmente en presos políticos que permanecían detenidos en Caracas.

Estas liberaciones se producen en un escenario político complejo, marcado por anuncios oficiales y reacciones internacionales.

Aunque el Gobierno presenta el proceso como una acción orientada a la paz, las excarcelaciones no significan una libertad plena, así lo anuncia NoticiasRCN.

Recordemos que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que las liberaciones responden a una decisión unilateral del Ejecutivo.

De acuerdo con el periodista Vladimir Villegas, los presos políticos excarcelados quedan sometidos a medidas restrictivas. Aunque no deben acudir de inmediato a tribunales, estas limitaciones afectan directamente su vida pública y su capacidad de expresión.

Entre las principales restricciones señaladas se encuentran:

Limitaciones para ofrecer declaraciones a medios de comunicación.

Prohibiciones relacionadas con el manejo de redes sociales.

Restricciones para hablar públicamente sobre su proceso judicial.

Casos de Enrique Márquez y Biagio Pilieri

Villegas precisó que estas condiciones aplican, al menos, a Enrique Márquez y Biagio Pilieri, dos de los dirigentes políticos recientemente excarcelados.

Ambos recuperaron su libertad bajo un esquema de control que les impide pronunciarse sobre las circunstancias de su detención o sobre el proceso que enfrentaron. Así fueron las palabras del periodista, según el medio anteriormente mencionado:

“Ellos salen de la cárcel con medidas restrictivas. Desde una excarcelación continúan sometidos a unas limitaciones. Por ahora no tienen que presentarse en tribunales ni nada, pero tienen limitaciones para hablar sobre el proceso y para dar declaraciones a la prensa, manejo de redes sociales”.

Sin embargo, hasta ahora, no se han divulgado detalles oficiales sobre las condiciones impuestas a otros presos políticos que han sido liberados.

