Segundo momento escolar: esta es la actividad que desarrollarán todos los estudiantes del país

Con el inicio del segundo lapso académico este lunes 12 de enero, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha confirmado que la Feria de Ciencias será la actividad pedagógica fundamental que movilizará a todos los estudiantes de educación básica y media en el país.

Esta edición busca que los estudiantes dejen de ser receptores pasivos de información y se conviertan en investigadores activos. Los objetivos principales son:

Innovación Temprana: Estimular el pensamiento crítico y la curiosidad científica desde el nivel inicial hasta el bachillerato.

Soluciones Territoriales: Los proyectos deben estar orientados a resolver problemas reales de su comunidad (electricidad, agua, reciclaje o producción de alimentos).

Vínculo Tecnológico: Fomentar el uso de herramientas digitales y robótica básica.

La actividad no es un evento de un solo día, sino un proceso de aprendizaje que durará todo el segundo momento:

Fase de Diagnóstico (Enero): Los estudiantes, junto a sus docentes, identifican un problema o fenómeno a estudiar y conforman sus equipos de investigación. Fase de Experimentación (Febrero): Desarrollo de prototipos, encuestas o ensayos de laboratorio dentro de las instituciones. Fase de Exposición (Marzo): Muestras pedagógicas a nivel institucional, que luego escalarán a niveles parroquiales y estadales.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ha enfatizado que la Feria de Ciencias 2026 no es solo una evaluación, sino una estrategia para identificar talentos jóvenes que puedan incorporarse a los polos de desarrollo científico nacionales en el futuro.

Los proyectos más destacados de cada estado tendrán la oportunidad de participar en la Expociencia Nacional que se celebrará a finales del año escolar, con posibilidades de obtener becas de estudio y financiamiento para el desarrollo de sus prototipos.

