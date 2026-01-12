Balance de la reunión entre Delcy Rodríguez y diplomáticos de la UE: coinciden en abrir los canales de diálogo

Suscríbete a nuestros canales

El canciller de la República, Yván Gil, ofreció un balance detallado tras el encuentro sostenido entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y los representantes diplomáticos de la Unión Europea (UE), Suiza y el Reino Unido.

Durante la jornada, se sentaron las bases para una nueva etapa de relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo y el derecho internacional.

Gil destacó que la presidenta encargada ha transmitido un mensaje "muy claro": Venezuela está plenamente dispuesta a avanzar en una agenda de trabajo nueva e intensa que priorice el bienestar tanto de los pueblos de Europa como del pueblo venezolano, siempre bajo el marco del respeto a la igualdad de los Estados.

Denuncia internacional por los hechos del 3 de enero

El encuentro también sirvió como un espacio de alto nivel para que Rodríguez, junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, presentaran un balance exhaustivo sobre la agresión impulsada por Estados Unidos (EEUU) contra el país el pasado 3 de enero.

“Violaron el derechos internacional, la soberanía y la carta de las Naciones Unidas, nuestro pueblo fue atacado y el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, fueron secuestrados”, enfatizó Gil.

Ante esta situación, el canciller informó que los representantes de la UE, Suiza y Reino Unido reafirmaron su apego a los principios del derecho internacional y coincidieron en que la Carta de la ONU debe prevalecer como norma máxima de convivencia.

Una nueva etapa de cooperación

Para el Gobierno Bolivariano, este encuentro marca un punto de inflexión positivo en la política exterior.

“Creo que se abre a partir de hoy una carta muy interesante de diálogo, de construcción y de cooperación en todos los ámbitos de la vida de nuestros países”, concluyó Gil.