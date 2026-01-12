Foro Penal actualiza lista de excarcelados: conozca los tres más antiguos

Suscríbete a nuestros canales

La Organización No Gubernamental Foro Penal presentó en redes sociales, un listado confirmado de los 44 presos políticos que han sido excarcelados a través de la Política de Revisión voluntaria de causa que lleva a cabo la administración de Delcy Rodríguez.

Dicho listado, publicado este lunes, está´conformado por civiles y militares que estaban detenidos por diversas causas y que ahora gozan de un beneficio.

La mayoría de los detenidos obedecen a situaciones ocurridas entre el 2021 y el 2025. Sus excarcelaciones se encuentran relacionadas al anuncio que hiciera en días pasados el Gobierno nacional. Específicamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Los más antiguos

De los 44 excarcelados que han salido de las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), El Helicoide, Rodeo I y II y La Crisálida (Los Teques), hay tres que serían los detenidos con más tiempos tras las rejas.

Larry Arcesio Osorio Chia

Sargento Mayor del Ejército Bolivariano. Detenido el pasado 06 de agosto del 2021 por el caso FundaRedes. Fue detenido en el estado Apure y trasladado a la ciudad de Caracas.

Luis Aquiles Rojas Velásquez

Detenido en el oriente del país por el caso del atentando en contra del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, el 02 de febrero del 2023.

Didelis Raquel Corredor Acosta

Detenida en la ciudad de Caracas el 13 de agosto del 2023, tras estar relacionada a supuestos planes terroristas. Era asistente del también detenido periodista Roland Carreño.

Otros liberados

Entre los primeros liberados de esta Política de Revisión Voluntaria de Causas, resaltaron la analista política Rocío SanMiguel y los políticos opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri.

