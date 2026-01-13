Reporte Inameh: cielos despejados y precipitaciones dispersas en horas de la tarde de este 13 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su boletín matutino que para este martes predominará un cielo de parcial a despejado en gran parte del territorio nacional. No obstante, el transporte de humedad por los vientos alisios del noreste generará algunas áreas nubladas con precipitaciones dispersas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Región Central y Capital (Caracas, Miranda, La Guaira): se espera un cielo parcialmente nublado con nubosidad fragmentada en zonas de montaña y costas. Las temperaturas en la capital oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima de 25°C, manteniendo el característico "frío de enero".

Región Oriental e Insular: nubosidad parcial sin precipitaciones significativas. Ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por el incremento del oleaje en las costas.

Región Sur (Amazonas y Bolívar) y Guayana Esequiba: en estas entidades se prevé un mayor desarrollo nuboso con lloviznas o chubascos dispersos, producto de la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, que se mantiene ligeramente activa al sur del país.

Región Zuliana y Los Andes: nubosidad de tipo evolutivo con posibles lluvias rápidas en horas de la tarde, asociadas a efectos orográficos locales.

Temperaturas y oleaje

El Inameh destaca que las temperaturas máximas se sentirán en los estados de los Llanos Centrales y Occidentales (Guárico, Barinas y Apure), alcanzando cerca de los 36°C después del mediodía. En cuanto al estado del mar, se estima una fuerte marejada con olas de hasta 1,5 metros de altura en el Litoral Occidental y la Zona Insular.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube