Adolescentes detenidos en Barcelona recuperan su libertad este 13 de enero: detalles clave

Un total de 15 adolescentes fueron detenidos el pasado 5 de enero en el sector La Aduana de Barcelona, estado Anzoátegui, mientras participaban en juegos de “carnaval” en las cercanías del canal de alivio.

El arresto se produjo pasadas las 5:00 de la tarde y generó preocupación inmediata entre vecinos y familiares. Las autoridades vincularon inicialmente el hecho con supuestos delitos graves, como lo es la “Traición a la Patria”, por presuntamente celebrar la captura del presidente Nicolás Maduro.

La detención fue realizada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Policía del Municipio Bolívar, tras una llamada anónima. Según el reporte recibido, en la zona se estarían registrando presuntos “actos terroristas”.

Durante el operativo también fueron aprehendidos ocho hombres adultos, todos los detenidos fueron trasladados al Centro de Detención Preventivo de Polibolívar, ubicado en el sector Las Casitas de Barcelona.

De acuerdo con testimonios de familiares, los jóvenes participaron en una audiencia de presentación de forma telemática.

En ese acto quedaron privados de libertad y fueron imputados por incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir. Además, denunciaron que no se les permitió contar con defensa privada durante el proceso.

Los allegados de los adolescentes aseguraron que las autoridades les solicitaron recolectar firmas en la localidad como parte de los trámites para lograr su liberación.

Vecinos respaldaron a las familias y defendieron la conducta de los jóvenes. Señalaron que muchos de ellos son deportistas activos y han representado al estado Anzoátegui en distintas disciplinas.

Sin embargo, en la madrugada de este 13 de enero se concretó la liberación de los 15 adolescentes detenidos. Las excarcelaciones comenzaron a las 12:20 am, luego de que los familiares fueran citados por los tribunales la noche anterior.

Los jóvenes regresaron a sus hogares y fueron recibidos por vecinos con música y muestras de apoyo. Sin embargo, las familias continúan atentas a las condiciones de la liberación, mientras los ocho hombres adultos detenidos en el mismo operativo permanecen privados de libertad.

